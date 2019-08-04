2019-08-04T22:54:19+03:00
Политика

МИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела РФ

Мария Захарова напомнила, что американское посольство в Сети опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его поминутно с призывом в конце избегать шествия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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МИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела РФМИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела РФФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство доведет до представителей США и Германии данные о том, как их дипломаты и ряд СМИ вмешивались во внутренние дела РФ. Речь идет об информировании о несогласованных митингах в Москве.

- Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела. Тем более руководство США неоднократно просило Россию воздержаться от вмешательства в свои внутренние дела, - подчеркнула дипломат.

Захарова рассказала, что американское посольство в Сети опубликовало подробный маршрут субботнего митинга, расписав его поминутно с призывом в конце избегать шествия.

- Но, как мы понимаем, 90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию? - уточнила Захарова.

Официальный представитель ведомства также напомнила, что американское посольство начало активно комментировать итоги несанкционированной акции.

При этом Захарова во время эфира программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" отметила, что вовлеченными оказались не только дипломатические ведомства, но и ряд популярных СМИ.

- Я считаю, это феноменальный прокол западных СМИ и журналистов, когда "Дойче велле" на русском языке публикует призыв: "Москвичи, выходите". Вот именно так, антижурналистски они освещают то, что происходит у нас в стране, - подытожила Захарова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Захарова прокомментировала заявление Майка Помпео о том, что Крым должен стать украинским. Официальный представитель МИД отметила, что госсекретарь США "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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