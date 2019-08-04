2019-08-04T22:43:16+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагическими событиями в Техасе и Огайо

Президент РФ направил американскому лидеру телеграмму, сообщается в Кремле
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагическими событиями в Техасе и ОгайоПутин выразил соболезнования Трампу в связи с трагическими событиями в Техасе и ОгайоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин направил американскому главе Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими событиями в штатах Техас и Огайо.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье, 4 августа. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.

А в субботу, 3 августа, стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек. Число раненых по последним данным составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад в Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой. В результате инцидента пострадали 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела РФ
В Совфеде прокомментировали заявление Помпео по Крыму
Среди погибших в результате стрельбы в Техасе оказались трое мексиканцев
В Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодок
В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции
Бывший депутат Рады поглумилась над пожарами в Сибири
Захарова прокомментировала заявление Помпео о том, что Крым должен стать украинским
В Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой
Помпео заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины
Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"
Супруга Асада сообщила, что поборола онкологию
В воскресенье температура воздуха в Москве побила рекорд за последние 70 лет
Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде
В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
"Он был для нас примером": Шуфутинский прокомментировал сообщение о смерти Токарева
Румынского министра образования уволили из-за слов об изнасилованной девушке
Мэр Киева Виталий Кличко покинул Украину
Число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26
Украинскому десантнику порезали горло из-за спора о переносе Дня ВДВ
Авиация Минобороны сбросила около 6 тысяч тонн воды на горящие леса в Сибири
Ученые: высокий уровень инсулина приводит к развитию рака
Новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко
Собянин: организаторы незаконных акций хотели втянуть граждан в беспорядки
Умер Николай Кардашев - астрофизик, руководивший проектом "Радиоастрон"
Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе