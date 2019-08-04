СЕГОДНЯ 22:36 2019-08-04T22:43:16+03:00

Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагическими событиями в Техасе и Огайо Фото: REUTERS

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Российский лидер Владимир Путин направил американскому главе Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими событиями в штатах Техас и Огайо.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Напомним, инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье, 4 августа. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.

А в субботу, 3 августа, стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса унесла жизни 20 человек. Число раненых по последним данным составляет 26. Многие из них в тяжёлом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад в Чикаго произошла стрельба рядом с детской площадкой. В результате инцидента пострадали 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU