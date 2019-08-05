Трамп обсудил массовую стрельбу в США с главами Минюста и ФБР

СЕГОДНЯ 00:56 2019-08-05T01:15:40+03:00

За сутки «стрелки» в Техасе, Огайо и Иллинойсе убили около 30 человек

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что провел телефонные переговоры с главами Минюста и Федерального бюро расследований (ФБР), а также губернаторами Техаса и Огайо, где на этих выходных произошли массовые расстрелы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, всего за одни сутки в трех разных штатах Америки – в Техасе, Огайо и Иллинойсе – произошли три массовых расстрела, в результате погибли как минимум 29 человек, почти 50 получили ранения.

«Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем, с членами конгресса», - заявил Трамп сотрудникам прессы стразу после прибытия в аэропорт в Вашингтоне.

Он добавил, что обсуждал со своими собеседниками, как остановить массовые убийства в стране. По его словам, «многие вещи делаются прямо сейчас», передает телеканал Fox News. Кроме того, президент США сообщил, что выступит с заявлением по этому поводу в 10 утра по местному времени (17.00 мск) в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU