Япония в 2020 году создаст первое космическое подразделение Сил самообороны
Япония в следующем году создаст первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на представителей японского правительства.
Отмечается, что работать в новой армейской структуре будут около 70 специалистов, которые пройдут подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований и в Вооруженных силах США. Главной задачей подразделения станет наблюдение за космическим пространством с целью своевременного обнаружения и отражения возможных атак со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю под Токио.
Изначально предполагалось, что страна Восходящего Солнца начнет создавать такую структуру только через два года, но после того, как США объявили о формировании своих Космических сил, правительство Японии тоже решило заняться этой работой раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU