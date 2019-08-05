2019-08-05T04:56:07+03:00
В мире

Япония в 2020 году создаст первое космическое подразделение Сил самообороны

Главной задачей новой структуры японской армии станет противодействие возможным атакам со стороны спутников других стран
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Правительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороныПравительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония в следующем году создаст первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на представителей японского правительства.

Отмечается, что работать в новой армейской структуре будут около 70 специалистов, которые пройдут подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований и в Вооруженных силах США. Главной задачей подразделения станет наблюдение за космическим пространством с целью своевременного обнаружения и отражения возможных атак со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю под Токио.

Изначально предполагалось, что страна Восходящего Солнца начнет создавать такую структуру только через два года, но после того, как США объявили о формировании своих Космических сил, правительство Японии тоже решило заняться этой работой раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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