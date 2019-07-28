Названа разница между доходом богатых и бедных россиян: как считали и как на самом деле

Разрыв доходов у богатых и бедных в России сократился с 34 раз в 2000 году до 13 раз в 2019 году. То есть практически вдвое. Такие цифры сегодня активно обсуждают СМИ со ссылкой на данные исследования Российского экономического университета имени Плеханова.

Не спешите удивляться и пытаться сопоставить размер своей зарплаты с доходами российских миллиардеров из списка Forbes. «КП» для начала попыталась разобраться, а что собственно считали исследователи.

Итак, под «богатыми» подразумевается 10% самых высокооплачиваемых работников (то есть никак не олигархов). Сейчас, по данным Росстата, зарплата этих 10% в среднем составляет 157,2 тысячи рублей. «Бедные» - это 10% самых низкооплачиваемых россиян. Их зарплата в среднем составляет 12 тысяч рублей. Разрыв действительно получается в 13 раз.

В 2000 году, по данным официальной статистики, у 10% самых высокооплачиваемых тружеников зарплата в среднем составляла 8236 руб. У 10% самых низкооплачиваемых — 242 руб. Разрыв — в 34 раза. Вот и вся арифметика.

Заметим, что средняя зарплата в стране (речь опять-таки идет именно о наемных работниках) с 2000 по 2019 год увеличилась, по данным Росстата, с 2266 руб. до 47 658 руб. Что, наверное, все-таки достижение.

Это не отменяет другого вопроса. Напомним, что, по данным Forbes, в России на начало 2019 года насчитывалось 11 человек с личным капиталом в размере больше 10 млрд долларов. Из них у пяти — больше 20 млрд. Сравнивать разрыв в доходах этих людей и тех, кто получает 12 тысяч в месяц, как-то даже смешно...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через шесть лет средняя зарплата в России составит 63 тысячи рублей

Зарплаты в России будут постепенно расти и к 2024 году в среднем приблизятся к 63 437 рублей. Такие цифры прописаны в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленных Минэкономразвития. (подробности)