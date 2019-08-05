Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на Кунашире

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-05T07:30:11+03:00

В Токио заявили, что проведение военных мероприятий на Курилах противоречит позиции государства по островам

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Правительство Японии выразило России протест из-за проведения Вооруженными силами учебных стрельб в районе острова Кунашир южной части Курил. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

"Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам", - сказал политик.

При этом, согласно данным газеты "Санкэй", Россия заранее уведомила Японию о проведении учений на Кунашире с 5 по 10 августа.

Сайт kp.ru писал, что Токио считает четыре острова Курильской гряды своими. В Москве же напоминают - эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Тем не менее японские власти уже неоднократно выражали протесты российской стороне в связи с учениями и визитами официальных лиц на острова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU