Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-05T07:46:05+03:00

В Китае уже несколько недель идут дожди Фото: REUTERS

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По меньшей мере девять человек погибли из-за схода горных пород, вызванного сильными дождями в китайской провинции Хубэй. Еще четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в воскресенье, 4 августа, около 23:00 по местному времени (18:00 мск). Из-за сильных осадков и схода селя десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье уезда Хэфэн.

На место ЧП направили 14 автомобилей и свыше 60 сотрудников аварийных служб. К утру понедельника удалось спасти 61 человека. Поисковые работы продолжаются, передает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что дожди охватили значительную часть Китая и идут на протяжении уже нескольких недель. Ранее из-за вызванных осадков наводнений и селей погибли четверо туристов, многие пропали.

ИСТОЧНИК KP.RU