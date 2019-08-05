2019-08-05T07:46:05+03:00
Происшествия

Не менее девяти человек погибли из-за дождей в горах Китая

В ущелье уезда Хэфэн продолжаются поисково-спасательные работы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае уже несколько недель идут дождиВ Китае уже несколько недель идут дождиФото: REUTERS
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По меньшей мере девять человек погибли из-за схода горных пород, вызванного сильными дождями в китайской провинции Хубэй. Еще четверо по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в воскресенье, 4 августа, около 23:00 по местному времени (18:00 мск). Из-за сильных осадков и схода селя десятки человек оказались в ловушке в горном ущелье уезда Хэфэн.

На место ЧП направили 14 автомобилей и свыше 60 сотрудников аварийных служб. К утру понедельника удалось спасти 61 человека. Поисковые работы продолжаются, передает агентство "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что дожди охватили значительную часть Китая и идут на протяжении уже нескольких недель. Ранее из-за вызванных осадков наводнений и селей погибли четверо туристов, многие пропали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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