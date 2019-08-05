"Уже забыли, как подлодки выглядят": В Сети высмеяли украинские учения

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-05T10:24:31+03:00

Морская авиация Украины отчиталась об уничтожении условной подводной лодки Фото: Скриншот с видео

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Вооруженные силы Украины провели летно-тактические учения с участием подразделений морской авиационной бригады. Согласно сценарию, вертолет Ка-27 обнаружил у побережья в Черном море подводную лодку противника и обозначил зону для нанесения удара, а экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 "уничтожили" цель.

Пользователям Сети атака гипотетической субмарины показалась забавной, и они оставили под записью в Twitter множество комментариев.

"Кажется, у вертолета просто что-то отвалилось”, - поделился своим мнением @AlexeyZem.

"Ого, вот это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел!", - пошутил @Tab0ooNoComment.

"Вы уже забыли, как подводные лодки выглядят, не говоря, что они делают. Надувной флот надувной страны", - добавил @y7aDwSoyM90xDnO.

Сайт kp.ru писал, что в начале года пользователи социальных сетей также высмеяли учения украинского буксира в Азовском море. На видео военнослужащие метали ручные гранаты и стреляли из автоматов в пустоту.

Авиация Украины уничтожила условную подводную лодку.

ИСТОЧНИК KP.RU