2019-08-02T15:55:28+03:00
Политика

Рябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМД

Ранее Североатлантический альянс «полностью поддерживал» решение Вашингтона выйти из Договора о РСМД
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМДРябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Следуя за Соединёнными Штатами и поддерживая решение Вашингтоны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Североатлантического альянса дискредитирует себя как политическая структура. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявление НАТО

«Я, конечно, понимаю, что повторение - мать учения, но мы будем в равной степени повторять все то же самое Столтенбергу, чтобы он в конце концов уяснил, что НАТО, следуя за США в распространении этой дезинформации, полностью дискредитирует себя как политическая структура», - передает ТАСС слова дипломата.

Рябков отметил, что Москва выступает за сохранение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он сообщил, что Россия будет работать в этом направлении. По его словам, для этого нужно решить «проблему с переоборудованием части американских стратегических носителей таким способом, который мы не можем проверить и удостовериться, что переоборудование проведено».

Как сообщал сайт kp.ru, 2 августа НАТО опубликовало заявление, в котором сообщается, что страны-члены Североатлантического альянса «полностью поддерживают» решение Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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