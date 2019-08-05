2019-08-05T11:50:22+03:00
Политика

Рябков: Москва по-прежнему открыта к диалогу по ДРСМД

Замглавы МИД РФ сообщил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе до тех пор, пока там не появятся американские [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей РябковСергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, призвав американскую строну воздержаться от разрешения ракет, запрошенных соглашением.

«Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне», - сказал Рябков на брифинге в понедельник, 5 августа, подчеркнув, что Москва не будет размещать свои ракеты в Европе до тех пор, пока там не появятся американские.

Ранее, в МИД России призвали Соединённые Штаты отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили американскую сторону, что их действия могут привести к росту напряжённости в мире. Незадолго до этого Рябков также сообщил, что, в случае размещения Вашингтоном запрещенных договором ракет, Москва не исключает симметричного ответа.

Брифинг замглавы МИД РФ Рябкова в связи с окончанием действия ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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