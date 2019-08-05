В Чехии рассказали об убытках от российских контрсанкций

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-05T12:08:09+03:00

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Контрсанкции РФ, введенные в 2014 году, привели к падению закупочных цен на фрукты в Чехии на 20% и разорению малых фермерских хозяйств.

Пять лет назад, в августе 2014 Россия ввела широкий ряд ограничений на пищевую продукцию США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Санкции неоднократно продлевались, на данный момент запрет действует до конца 2020 года.

«Эмбарго со стороны РФ наши садоводы на себе почувствовали. Ориентированные на российский рынок садоводы Польши в один момент лишились его. Это привело к перегреву рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20%. Овощеводы смогли уже на следующий год после введения ограничений внести коррективы в свои планы. Но садоводы, в отличие от них, высаживают плодовые деревья в расчете на пять-десять лет, это серьезная инвестиция, не подлежащая оперативному пересмотру», - сказал председатель ассоциации садоводческих хозяйств Чехии Мартин Лудвик .

Площадь садоводческих хозяйств в республике снизилась за это время почти на 15%. Также проблемы испытывают и молочные производства. Компания Madeta, известная в России по популярному до 2014 года сыру Niva, потеряла пятую часть рынка и потерпела суммарных убытков на 6.5 миллионов долларов, причем миллион из них она потратила на закупку холодильного оборудования, для увеличения качества своей продукции в России. Закупки компания провела в 2014 году, прямо перед вводом санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU