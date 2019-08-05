Россия осуждает американские санкции против главы МИД Ирана

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-05T12:32:29+03:00

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Москва осуждает санкции Вашингтона в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге в понедельник, 5 августа.

«Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран», - сказал дипломат, назвав такие ограничения «беспрецедентной мерой нажима, которая не должно быть места в современных международных отношениях».

Напомним, 31 июля, министерство финансов Соединённых Штатов сообщило, что внесло в так называемый «черный список» главу МИД Ирана. Такое ограничение включает в себя заморозку активов в американских банках. В свою очередь, иранский дипломат назвал причиной таких действий Вашингтона положение Зарифа, который является основным представителем Ирана в мире.

Брифинг замглавы МИД РФ Рябкова в связи с окончанием действия ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU