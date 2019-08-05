2019-08-05T13:16:26+03:00
В мире

Иран готов полностью выйти из ядерной сделки

Глава иранского МИД заявил, что введенные против него американские санкции являются провалом дипломатии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран готов полностью выйти из ядерной сделкиИран готов полностью выйти из ядерной сделкиФото: REUTERS
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В случае дальнейшего невыполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) своих обязательств, Тегеран готов полностью выйти из ядерной сделки. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, указав на то, что введенные против него американские санкции являются отказом от диалога.

«Санкции в отношении меня — это отказ от диалога и провал дипломатии Вашингтона», — сказал глава иранского МИД на брифинге в понедельник, 5 августа.

Ранее Тегеран сообщил о готовности приступить «к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств» и начать обогащение урана до 20%, если страны-члены СВПД не изменят своей стратегии. 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани, Иран начал обогащать уран выше 3,67%.

Напомним, 31 июля, министерство финансов Соединённых Штатов сообщило, что внесло в так называемый «черный список» Зарифа. Такое ограничение включает в себя заморозку активов в американских банках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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