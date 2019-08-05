2019-08-05T13:50:41+03:00
Экономика

Аптекам разрешат продавать сертифицированные БАДы через интернет

Ранее продажа аптеками любой медицинской продукции была запрещена
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Запрет на продажу медицинской и сопутствующей продукции действует на аптеки с 2017 годаЗапрет на продажу медицинской и сопутствующей продукции действует на аптеки с 2017 годаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Госдуму внесли поправки к закону о дистанционной торговле лекарствами, позволяющие продавать в интернете только сертифицированные Роспотребнадзором биологически активные добавки.

«Кроме лекарств в этом законопроекте появятся БАДы, а также сопутствующие медицинские товары, не требующие при использовании специальной медицинской квалификации, чтобы человек мог заказать себе, например, полоски для измерения уровня сахара, бинты и так далее», - сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Поправки необходимы для повышения качества продукции. Сам законопроект нужен для стимулирования конкуренции и уменьшения издержек, благодаря дистанционной торговле. Проблема появилась после полного запрета интернет-продаж лекарств 2017 года. Это повторно сделало аптеки монополистами в сфере продажи бытовой медицинской продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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