2019-08-05T14:21:17+03:00
Общество

В аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов

Причиной стали антиправительственные демонстрации, к которым присоединилась треть авиадиспетчеров
Дин БИЦОЕВ
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Участник протеста в помещении терминала аэропорта Гонконга.Участник протеста в помещении терминала аэропорта Гонконга.Фото: REUTERS
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В международном аэропорту Гонконга, из-за антиправительственных демонстраций, отменены более 200 рейсов. Треть авиадиспетчеров воздушной гавани присоединились к демонстрациям против изменения закона об экстрадиции, об этом сообщила радиостанция RTHK.

Один из самых загруженных аэропортов в мире сейчас использует для полетов только одну взлетно-посадочную полосу вместо двух. Администрация аэропорта посоветовала пассажирам перед выездом обращаться в авиакомпании, для уточнения информации о точном времени вылета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Гонконге с июня текущего года народ бунтует против введения нового закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях в материковый Китай. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинялась за попытку принять его, но народное недовольство так и не утихло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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