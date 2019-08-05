Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентября
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.
«Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН», — передает издание «Апостроф» заявление собственных источников, которые сообщают, что лидеры двух государств обсудят продолжение американской военной и экономической поддержки, а также согласование позиций Украины и США по вопросу налаживания европейских и российских отношений.
Напомним, 25 июля, в телефонном разговоре с лидером незалежной Трамп поздравил Зеленского с успешным проведением «свободных и демократических» выборов в Верховную Раду, а также «с уверенной победой» на них партии Зеленского «Слуга Народа».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»