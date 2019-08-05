2019-08-05T14:38:29+03:00
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентября

Украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Вашингтоне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский может встретиться с Трампом в конце сентябряЗеленский может встретиться с Трампом в конце сентябряФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом с 24 по 28 сентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

«Встреча, вероятнее всего, состоится во время визита Зеленского в США, где украинский президент готовится выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН», — передает издание «Апостроф» заявление собственных источников, которые сообщают, что лидеры двух государств обсудят продолжение американской военной и экономической поддержки, а также согласование позиций Украины и США по вопросу налаживания европейских и российских отношений.

Напомним, 25 июля, в телефонном разговоре с лидером незалежной Трамп поздравил Зеленского с успешным проведением «свободных и демократических» выборов в Верховную Раду, а также «с уверенной победой» на них партии Зеленского «Слуга Народа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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