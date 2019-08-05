Шахматы стали обязательным школьным предметом

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-05T15:02:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Минпросвещения решило сделать шахматы обязательным школьным предметом. Изменения федеральной образовательной программы готовились с 2017 года.

Еще будучи главой Минобрнауки Ольга Васильева заявила: «Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка».

Шахматы действительно имеют сильное влияние на когнитивные способности сообщает сайт mk.ru. Этот вопрос неоднократно исследовался в психологических и педагогических научных работах. Способности к аналитике, планированию и быстрому мышлению требуются во всех сферах знаний, но довольно неэффективно развиваются «классическими» предметами. Многие педагоги жалуются на устаревшие программы, предполагающие запоминание большого количества и без того легкодоступной информации в ущерб умению самостоятельно и эффективно с ней работать.

В апреле 2019 года насчитывалось 18 000 российских школ, где были введены занятия по шахматам, это почти половина всех общеобразовательных учреждений. Программы и учебники уже готовы, проходит массовая допподготовка преподавателей. С 1 сентября все российские первоклашки начнут заниматься шахматами по 33 часа в год, и с второго по четвертый классы на час больше. Это не создаст дополнительной нагрузки, так как предмет просто заменит третий урок физкультуры, который многие учителя и родители критиковали как «избыточный».

ИСТОЧНИК KP.RU