2019-08-05T15:47:33+03:00
Происшествия

В Кракове задержали 20 россиян за массовую драку

Стычка произошла между российскими гражданами и фанатами польской «Краковии»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кракове задержали 20 россиян за дракуВ Кракове задержали 20 россиян за дракуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 5 августа, в польском Кракове около двадцати россиян были задержаны за массовую драку с футбольными фанатами местного клуба «Краковия».

«Сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек. Это граждане России, родом с Кавказа», — говорится в эфире радиостанции RMF, где сообщили, что инцидент произошел у торгового центра на проспекте Мира.

Как сообщается, по предварительной информации, причиной стычки могла стать ссора на почве торговли на рынках города. При себе у задержанных обнаружили оружие, другие опасные предметы, а также запрещенные препараты.

Напомним, во время проведения Лиги Европы в феврале этого года между римским «Лацио» и испанской «Севильей» болельщики устроили массовую драку в центре Рима, после чего четыре человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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