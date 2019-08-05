СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-05T17:13:05+03:00

В Минобороны РФ опровергли гибель военного в результате пожара на военном складе в Красноярском крае Фото: Александр ИВАННИКОВ // ВКонтакте

Ранее в СМИ появилась информация о гибели одного человека во время взрывов

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Официальный источник в Минобороны РФ опроверг информацию о гибели военного в результате пожара на военном складе в Красноярском крае.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели одного человека во время взрывов.

- Погиб один человек, это военнослужащий, - сказал собеседник "ТАСС".Об этом агентству заявили в экстренных службах региона.

Напомним, некоторое время назад стало известно о том, что в Красноярском крае шесть человек пострадали при взрыве на военном складе. Еще раньше сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что причиной взрывов в воинской части под Красноярском стало хранилище пороховых зарядов. ЧП произошло на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО. Экспертам предстоит установить точную причину взрывов в воинской части под Красноярском.

ИСТОЧНИК KP.RU