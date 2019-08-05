Число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-05T19:19:18+03:00

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Шеф полиции американского города Дейтон Ричард Бил сообщил, что число раненых в результате стрельбы в Огайо возросло до 32.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Напомним, стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В итоге погибли десять человек, включая стрелка. Полицейские сообщили, что нейтрализовали стрелка менее чем за минуту. 11 человек по-прежнему находятся в госпитале, сообщает "РИА-Новости".

По словам шефа полиции, у него нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после стрельбы в Техасе и Огайо американский лидер Дональд Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия. Он заявил, что два трагических события «должны привести к чему-то хорошему, если не великому».

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

ИСТОЧНИК KP.RU