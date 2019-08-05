2019-08-05T19:19:18+03:00
В мире

Число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32

Ранее сообщалось о 27 пострадавших
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32Число раненых в результате стрельбы Огайо увеличилось до 32Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Шеф полиции американского города Дейтон Ричард Бил сообщил, что число раненых в результате стрельбы в Огайо возросло до 32.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших. Напомним, стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В итоге погибли десять человек, включая стрелка. Полицейские сообщили, что нейтрализовали стрелка менее чем за минуту. 11 человек по-прежнему находятся в госпитале, сообщает "РИА-Новости".

По словам шефа полиции, у него нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после стрельбы в Техасе и Огайо американский лидер Дональд Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия. Он заявил, что два трагических события «должны привести к чему-то хорошему, если не великому».

Стрельба в Дейтоне, Огайо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские туристы закатили скандал из-за российского флага в испанском отеле
В Шанхае откроют первый ночной зоопарк
Геннадий Онищенко призвал не запугивать россиян рецессией и ростом безработицы
В Минобороны РФ сообщили, что боевики выпустили в направлении базы "Хмеймим" три реактивных снаряда
В Нижегородской области 90-летний старик напал на врача с ножом
Партия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в новый парламент
Около 20 россиян задержали за массовую драку в Польше
Бульдог-кинокритик облаял трейлер фильма "Оно-2" и стал героем Сети
Московский суд арестовал блогера Владислава Синицу за угрозу детям сотрудников полиции
Столтенберг: Brexit усилит роль НАТО
Столтенберг признал растущее технологическое лидерство КНР
Трамп обвинил КНР в «валютной манипуляции» после понижения обменного курса юаня
В Минобороны РФ опровергли гибель военного в результате пожара на военном складе в Красноярском крае
После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп обвинил СМИ в разжигании гнева
Путин о ДРСМД: Россия не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств
Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы ликвидации ЧС в Сибири и Иркутской области
В Австралии впервые провели процедуру эвтаназии
В Москве могут увековечить память музыканта Вилли Токарева
В российских офисах могут появиться медпункты
Российский экономист рассказал, сколько жителей РФ получают 75 тысяч рублей
Шойгу направил своего заместителя на ликвидацию пожара под Красноярском