2019-08-05T15:19:32+03:00
В мире

После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружия

Американский лидер заявил, что два трагических события «должны привести к чему-то хорошему, если не великому»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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После стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружияПосле стрельбы в Техасе и Огайо Трамп призвал ужесточить проверки при покупке оружияФото: REUTERS
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После массовых расстрелов людей в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости республиканцев и демократов объединиться, чтобы установить жесткие проверки биографических данных и, возможно, объединить эти меры «с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции».

«Мы не можем позволить, чтобы жертвы (стрельбы) в Эль-Пасо, Техас, и в Дейтоне, Огайо, погибли напрасно. То же самое в отношении получивших серьезные ранения. Мы никогда не сможем их забыть, как и многих других до них» - написал Трамп в Twitter, подчеркнув, что «два эти трагических события должны привести к чему-то хорошему, если не великому».

Напомним, около полудня в субботу, 3 августа, 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус открыл стрельбу по людям в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас), в результате погибли 20 человек, 26 получили ранения. В ночь на воскресенье стрельба произошла в штате Огайо - жертвами стали девять человек, 27 пострадали.

Глава Белого дома заявил, что массовые расстрелы устроили «психически больные» люди и пообещал выступить с обращением к американцам по этому поводу.

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3 – 4 августа за сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатах – Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения (подробности).

Семь человек ранены в результате стрельбы в парке в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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