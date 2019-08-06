2019-08-06T01:15:25+03:00
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

Официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ заявила, что высказывания российской коллеги «приняты к сведению»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательствеВ Германии отреагировали на заявления МИД России о вмешательствеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел Германии ответили на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США и ФРГ вмешиваются во внутренние дела нашей страны, обсуждая ситуацию вокруг несогласованных митингах в Москве.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи Захаровой, которая уже отреагировала на это», - заявила на брифинге в понедельник официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

Она добавила, что германское министерство «ясно доведет» свою позицию «по внутренним каналам в переговорах, которые ведет наше посольство» с российской стороной. По словам Марии Адебар, публичные заявления МИД и правительства ФРГ тоже «приняты к сведению», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что министерство обратится к представителям властей США и Германии в связи с тем, что сотрудники их дипломатических ведомств и СМИ вмешиваются во внутренние дела РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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