США обвинили Китай в манипуляциях с валютой

СЕГОДНЯ 02:54 2019-08-06T03:02:01+03:00

Глава американского Минфина заявил, что КНР создает себе «нечестные преимущества» и пообещал пожаловаться в МВФ

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Министерство финансов США обвинило Китай в манипуляциях с валютой и «масштабном вмешательстве в иностранные рынки», говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

«Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки. В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы», - подчеркивается в опубликованном 6 августа пресс-релизе федерального казначейства.

Ведомство также сообщает, что в связи с вышеизложенным Минфин США призывает Пекин повысить «прозрачность» в финансовой сфере, а Стивен Мнучин намерен уведомить Международный валютный фонд (МВФ) о «подобных созданных Китаем нечестных преимуществах» с целью их устранения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее власти КНР в ответ на очередной виток «торговой войны» запретили китайским госкомпаниям закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU