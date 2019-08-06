2019-08-06T02:41:51+03:00
В мире

Китай перестал покупать у США сельхозпродукцию

Так в Пекине ответили на новые ввозные пошлины Вашингтона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пекин ответил на новые ввозные пошлины ВашингтонаПекин ответил на новые ввозные пошлины ВашингтонаФото: REUTERS
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В ответ на очередной виток «торговой войны» Вашингтона с Пекином китайские государственные компании полностью прекратили покупать сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР, добавив, что комитет по тарифам не исключает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции в Китай, приобретенной после 3 августа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 августа президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в невыполнении обещания по увеличению закупок американских сельхозпродуктов и объявил, что с 1 сентября Штаты начнут вводить «небольшие дополнительные пошлины в размере 10%» на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

В Китае заявили, что такой шаг может повлечь за собой «плачевные последствия», предупредив об ответных мерах. Официальный Пекин назвал очередное повышение тарифов «абсолютно неправильным методом урегулирования торгово-экономических противоречий» между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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