Тайфун "Франциско" накрыл Японию: отменено более 200 авиарейсов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-06T10:20:31+03:00

Десяткам тысяч человек было рекомендовано покинуть опасные районы

Изменить размер текста: A A

На юго-запад Японии обрушился тайфун "Франциско", известный также как "Тайфун 8". Из-за непогоды отменено более 200 внутренних авиарейсов, также наблюдаются перебои в работе железнодорожного транспорта.

В отдельных регионах страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. Десяткам тысяч местных жителей рекомендовано покинуть опасные районы. Из-за сильных дождей сохраняется угроза оползней и наводнений.

Согласно данным телеканала NHK, в настоящий момент тайфун движется со стороны Тихого океана в сторону Корейского полуострова и находится в районе Кюсю. Ожидается, что он покинет территорию Японии к вечеру вторника, 6 августа.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделя ранее в Страну восходящего солнца нагрянул также тайфун "Данас". Было эвакуировано свыше 110 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU