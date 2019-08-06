2019-08-06T10:20:31+03:00
Происшествия

Тайфун "Франциско" накрыл Японию: отменено более 200 авиарейсов

Десяткам тысяч человек было рекомендовано покинуть опасные районы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стихия обрушилась на юго-западную часть ЯпонииСтихия обрушилась на юго-западную часть ЯпонииФото: REUTERS
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На юго-запад Японии обрушился тайфун "Франциско", известный также как "Тайфун 8". Из-за непогоды отменено более 200 внутренних авиарейсов, также наблюдаются перебои в работе железнодорожного транспорта.

В отдельных регионах страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. Десяткам тысяч местных жителей рекомендовано покинуть опасные районы. Из-за сильных дождей сохраняется угроза оползней и наводнений.

Согласно данным телеканала NHK, в настоящий момент тайфун движется со стороны Тихого океана в сторону Корейского полуострова и находится в районе Кюсю. Ожидается, что он покинет территорию Японии к вечеру вторника, 6 августа.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделя ранее в Страну восходящего солнца нагрянул также тайфун "Данас". Было эвакуировано свыше 110 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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