Абэ заявил, что понимает позицию США по выходу из Договора о РСМД

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-06T10:39:11+03:00

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Япония с сожалением восприняла новость о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но при это с пониманием отнеслась к решению США выйти из него. Соответствующее заявление сделал премьер-министр островного государства Синдзо Абэ.

По его мнению, одной из причин разрыва ДРСМД стали "нарушения" соглашения со стороны России, на которые ранее уже указывали Соединенные Штаты, правда, бездоказательно.

"Важно понимать, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство и другие страны, помимо США и России", - цитирует ТАСС японского премьера.

Примечательно, что все эти высказывания прозвучали на пресс-конференции, посвященной 74-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. В августе 1945 года американцы сбросили на японский город ядерный снаряд, что привело к гибели сотен тысяч человек.

Сайт kp.ru писал, что этим утром в Парке Мира в центре Хиросимы была объявлена минута молчания. Участие в памятной церемонии приняли представители 95 стран и Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU