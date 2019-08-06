Россия теряет экономически активное население

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-06T12:13:54+03:00

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Эксперты РАНХиГС, проанализировав статистику, пришли к выводу что Россия исчерпала свой ресурс экономически активного населения (в эту группу включаются все работающие, либо ищущие работу). В первом квартале 2019 количество такого населения снизилось на 0,8 миллиона человек, это в 8 раз больше чем за аналогичный квартал прошлого года. В данный момент экономически активное население России составляет 75 миллионов человек.

Данная тенденция не является чем-то новым, снижение началось еще в 2016, но в этом году темпы его резко увеличились. С начала нулевых по 2018 уровень вырос на 3,8%, но произошло это, в основном, благодаря вовлечению в экономику небольших долей зрелого и крупных групп пожилого населения, они дали прирост около 14%. А вот молодежь стала работать значительно меньше: юных работников 16-19 лет стало более чем вдвое меньше, только 7,7%, из 20-24-х летних также теперь трудится лишь половина, раньше эта группа на две трети состояла из работающих.

Изменения связаны с очевидными демографическими тенденциями. Низкоквалифицированный труд востребован все меньше, поэтому получение высшего образования затягивается. Растет популярность магистратур, ранее считавшихся необходимыми только для академической карьеры. Пожилые, в свою очередь, вовлекаются в трудовой процесс все больше, благодаря росту квалификации и общему старению населения России.

Количество экономически активного населения за 2016 год было пиковым за новейшую историю России, вернуться к этой цифре мы сможем только спустя несколько десятилетий.

ИСТОЧНИК KP.RU