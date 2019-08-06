Хасан Роухани предупредил о последствиях войны с Ираном

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-06T12:16:52+03:00

Президент Ирана заявил, что война с его страной была бы "матерью всех войн" Фото: REUTERS

Он также объявил о готовности к диалогу с США

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Тегеран готов вести переговоры с Вашингтоном только в том случае, если американская сторона отменит все действующие санкции против Ирана. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

- Исламская Республика Иран выступает за переговоры. Если Соединенные Штаты действительно хотят вести диалог, они должны в первую очередь снять все санкции. <…> Мир с Ираном - мать любого мира, война с Ираном – мать всех войн, вновь повторяю, - цитирует главу государства Reuters.

Он также напомнил США об их выходе из ядерной сделки в 2018 году. По мнению Роухани, такой шаг был стратегической ошибкой.

Не так давно и без того непростые отношения США и Ирана вновь обострились. 31 июля американская сторона включила в «черный список» министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

- Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке, - так глава ведомства объяснил этот шаг американской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU