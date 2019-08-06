В Каракасе назвали противоправными угрозы США о блокаде Венесуэлы

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-06T12:34:18+03:00

Санкции США против Каракаса не имеют под собой правовых оснований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Озвученные президентом США Дональдом Трампом угрозы о возможном введении блокады Венесуэлы противоречат международному праву и являются незаконными. Такое заявление сделала вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Этот агрессивный выпад против нашей родины не имеет под собой никакой международно-правовой базы", - сказала она.

Политик напомнила, что такие заявления идут вразрез с Уставом ООН, а администрация США, видимо, "достигла максимального уровня безумия". Дело в том, что 1 августа Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности изоляции Венесуэлы, передает агентство EFE.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон открыто выступает за смену власти в южноамериканской стране. Тем временем, Каракас по-прежнему готов к ведению диалогу при условии уважения международных прав.

ИСТОЧНИК KP.RU