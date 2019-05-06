Венесуэла призвала США уважать международные права

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-06T07:46:20+03:00

В МИД Боливарианской республики подчеркнули, что для возврата к двусторонним отношениям необходим диалог

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Венесуэла призвала Соединенные Штаты к диалогу и уважению международных прав. С таким заявлением МИД страны выступил после встречи министра иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреаса с российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, главы внешнеполитических ведомств обсуждали растущее давление на Каракас со стороны Вашингтона.

«Это момент для диалога, для здравого смысла, для возврата к уважению международных прав и двусторонних отношений. Те, кто советуют правительству США в вопросах безопасности, приводят страну в лабиринт без выхода, без какой-либо возможности выхода», - говорится в заявлении венесуэльского МИД.

Речь идет о советнике американского президента по нацбезопасности Джоне Болтоне, который неоднократно говорил, что Штаты выступают за смену власти в Венесуэле.

В сообщении МИД латиноамериканской страны также отмечается, что Россия тоже считает диалог единственно возможным способом урегулирования кризиса.

«Это не только для того, чтобы защитить Венесуэлу, это для того, чтобы защитить любую нацию, которой угрожают санкции, блокада и военная угроза», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, предпринял попытку государственного переворота, однако захватить власть в Боливарианской республике его сторонникам не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706550" frameborder="0"></iframe> Лавров назвал заявления представителей США о роли России в Венесуэле неправдой.

ИСТОЧНИК KP.RU