Первый космонавт из ОАЭ привезет на МКС национальные блюда

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-06T14:05:14+03:00

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В Подмосковье продолжается подготовка космической миссии ОАЭ, военного летчика Хаззаа аль-Мансури и его дублера, инженера Султана аль-Нейади. Мероприятия проходят в рамках соглашения Роскосмоса и Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида о полете первого космонавта ОАЭ на МКС.

На своей странице в Twitter Космический центр опубликовал фотографии, где аль-Мансури вместе с дублером дегустирует блюда космического пайка, изготовленные специально для арабской миссии. Также приводятся снимки самих блюд: мадрубы, салуна и балалита.

Мадруба — национальное арабское блюдо, каша или паста из пшеницы, перетертой с куриным мясом и местными специями. Салуна — вполне привычное россиянам рагу из баранины. Балалит — сладкая вермишель с кардамоном и соленым омлетом.

Всего будет изготовлено более 274 стограммовых банок с салуной и балалитом и 137 туб по 165 миллилитров для мадрубы. Из них сформируют девять наборов, семь из которых отправятся на МКС. В полном объеме арабский паек планируется приготовить к середине августа.

Арабский космонавт отправится на МКС 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Пробыв на станции восемь дней, он возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

ИСТОЧНИК KP.RU