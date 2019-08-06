В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2%
В РФ инфляция в июле текущего года ускорилась до 0,2% с нулевого уровня, зафиксированного в июне.
При этом, в годовом она, при этом, замедлилась до 4,6 процента по сравнению с июньскими 4,7%.
Росстат также зафиксировал в РФ продовольственную дефляцию в июле этого года. В месячном выражении она составила 0,3%. В июне же цены на продовольственные товары уменьшились на 0,5% к предыдущему месяцу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года стало известно о том, что годовая инфляция в России снизилась. В середине июля показатель опустился до 4,5%. При этом замедление темпов роста инфляции наблюдалось уже несколько месяцев подряд. К концу июня она составляла 4,7%, в мае - 5,1%, а в апреле 5,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU