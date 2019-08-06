СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-06T16:35:36+03:00

В Росстате заявили об ускорении инфляции в июле до 0,2% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

При этом, по словам экспертов, годовая инфляция замедлилась до 4,6%

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В РФ инфляция в июле текущего года ускорилась до 0,2% с нулевого уровня, зафиксированного в июне.

При этом, в годовом она, при этом, замедлилась до 4,6 процента по сравнению с июньскими 4,7%.

Росстат также зафиксировал в РФ продовольственную дефляцию в июле этого года. В месячном выражении она составила 0,3%. В июне же цены на продовольственные товары уменьшились на 0,5% к предыдущему месяцу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года стало известно о том, что годовая инфляция в России снизилась. В середине июля показатель опустился до 4,5%. При этом замедление темпов роста инфляции наблюдалось уже несколько месяцев подряд. К концу июня она составляла 4,7%, в мае - 5,1%, а в апреле 5,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU