Находящиеся в украинской тюрьме россияне жалуются на здоровье
Адвокат российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые находятся в украинской тюрьме, сообщил что заключенные нуждаются в медпомощи.
- В последнее время состояние здоровья подзащитных серьезно ухудшилось, поэтому мы очень надеемся на скорейший обмен между Россией и Украиной, - комментирует газете "Известия" адвокат Валентин Рыбин.
Юрист отмечает, что есть вероятность возобновления диалога между нашими странами по данному вопросу.
Что касается проблем со здоровьем у Баранова и Одинцова, то все дело в тяжелых условиях отбывания наказания, нехватке витаминов, солнечного света и т.д.
- Мы надеемся, что в случае реализации обмена, Александр и Максим смогут покинуть учреждения системы исполнения наказаний, - добавил Валентин Рыбин. - Все стороны понимают, что оба дела имеют политический характер.
Политолог Дмитрий Денисов считает, что в условиях нынешней политической обстановки на Украине есть вероятность того, что обмен заключёнными может завершиться до конца года.
Напомним, что Александр Баранов и Максим Одинцов перешли на службу в российскую армию в 2014 году, а через два года были похищены украинскими спецслужбами и приговорены за "госизмену" и "дезертирство" к тюремным срокам заключения на 13 и 14 лет соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU