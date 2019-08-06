Находящиеся в украинской тюрьме россияне жалуются на здоровье

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-06T16:51:07+03:00

Александр Баранов - один из осужденных военнослужащих, отбывающий наказание на Украине

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Адвокат российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые находятся в украинской тюрьме, сообщил что заключенные нуждаются в медпомощи.

- В последнее время состояние здоровья подзащитных серьезно ухудшилось, поэтому мы очень надеемся на скорейший обмен между Россией и Украиной, - комментирует газете "Известия" адвокат Валентин Рыбин.

Юрист отмечает, что есть вероятность возобновления диалога между нашими странами по данному вопросу.

Что касается проблем со здоровьем у Баранова и Одинцова, то все дело в тяжелых условиях отбывания наказания, нехватке витаминов, солнечного света и т.д.

- Мы надеемся, что в случае реализации обмена, Александр и Максим смогут покинуть учреждения системы исполнения наказаний, - добавил Валентин Рыбин. - Все стороны понимают, что оба дела имеют политический характер.

Политолог Дмитрий Денисов считает, что в условиях нынешней политической обстановки на Украине есть вероятность того, что обмен заключёнными может завершиться до конца года.

Напомним, что Александр Баранов и Максим Одинцов перешли на службу в российскую армию в 2014 году, а через два года были похищены украинскими спецслужбами и приговорены за "госизмену" и "дезертирство" к тюремным срокам заключения на 13 и 14 лет соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU