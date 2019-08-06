В Киеве назвали способ компенсировать дефицит российского топлива

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-06T17:17:50+03:00

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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Незалежной не грозит дефицит дизтоплива после введения 1 августа спецпошлин на ввоз российских товаров.

По словам Геруса, заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза.

Он подчеркнул, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре текущего года увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь, сообщает "РИА-Новости".

- Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц, - заявил Герус.

Также он отметил, что украинские нефтеперерабатывающие заводы показывают определенный, хоть и незначительный, рост производства.

- Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, - подытожил Герус.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина ввела спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU