2019-08-06T17:45:04+03:00
Общество

В суд Москвы поступило заявление прокуратуры о лишении прав родителей, которые пришли с сыном на акцию протеста

Дата заседания суда пока не назначена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В суд Москвы поступило заявление прокуратуры о лишении прав родителей, которые пришли с сыном на акцию протестаВ суд Москвы поступило заявление прокуратуры о лишении прав родителей, которые пришли с сыном на акцию протестаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Перовский суд Москвы поступил иск прокуратуры с требованием лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированную акцию протеста 27 июля в столице с ребенком.

Сообщается, что дата заседания суда пока не назначена, пишет "ТАСС".

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля в центре Москвы вместе со своим маленьким ребенком. В прокуратуре считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности. Более того, по их мнению, действия отца и матери повлекли причинение ему физического и морального вреда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что блогера, призвавшего убивать детей силовиков, задержали и обвинили в экстремизме. Следователи требуют отправить активиста московских протестов под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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