2019-08-06T18:02:57+03:00
В мире

Болтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают Мадуро

Ранее Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Болтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают МадуроБолтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают МадуроФото: REUTERS
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро.

- Исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая властям Венесуэлы, - подчеркнул Болтон.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. В этот список включили Центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

Также в Белом доме заявили, что будут использовать "все методы", чтобы положить конец правлению Мадуро, а также поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США. Под указ главы Белого дома попадают Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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