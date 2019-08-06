Болтон заявил, что США введут санкции против иностранных граждан, которые поддерживают Мадуро
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают власти Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро.
- Исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая властям Венесуэлы, - подчеркнул Болтон.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. В этот список включили Центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
Также в Белом доме заявили, что будут использовать "все методы", чтобы положить конец правлению Мадуро, а также поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США. Под указ главы Белого дома попадают Центробанк Боливарианской республики и нефтяная компания PDVSA.
ИСТОЧНИК KP.RU