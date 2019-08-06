2019-08-06T18:55:00+03:00
В мире

Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"

Причиной этому послужила гибель четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"Фото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров.

Причиной тому - гибель четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов. Ранее Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших героев.

- Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, - заявил украинский лидер в своем Facebook.

Зеленский подчеркнул, что "хлебное перемирие" длилось 17 дней. Инцидент в Донбассе, по его мнению, направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Зеленский также подчеркнул, что Украина искренне стремится к миру.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат от партии Владимира Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом. По словам политика, необходимо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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