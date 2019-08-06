Зеленский призвал Макрона, Путина и Меркель провести в ближайшее время встречу в "нормандском формате"
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров.
Причиной тому - гибель четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов. Ранее Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших героев.
- Я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров, - заявил украинский лидер в своем Facebook.
Зеленский подчеркнул, что "хлебное перемирие" длилось 17 дней. Инцидент в Донбассе, по его мнению, направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Зеленский также подчеркнул, что Украина искренне стремится к миру.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат от партии Владимира Зеленского предложил построить стену на границе с Донбассом. По словам политика, необходимо закончить войну и создать условия, чтобы люди захотели переехать на Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU