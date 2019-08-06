В МВД назвали причину публикации карты с расположением камер на дорогах

СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-06T19:49:00+03:00

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Создание карты, на которой указано расположение всех камер видеофиксации нарушений, было обусловлено необходимостью удовлетворять потребности большинства водителей. Такое объяснение дал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

"Мы формально выполнили поручение президента РФ [Владимира Путина] которое было озвучено на Государственном совете - опубликовали карту. Это естественная реакция на потребности большинства водителей знать, где находятся камеры видеофиксации, знать, что их персональные данные не распространяются просто так в каком-то информационном пространстве", - сказал замглавы управления в беседе с ведущими Радио Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Сайт kp.ru писал, что сейчас карта работает в тестовом режиме. По словам Понарьина, в первый день работы интерактивного раздела на сайте ГИБДД было зафиксировано "колоссальное количество" посещений. Актуальность представленной на портале информации поддерживается ежедневно, включая данные о передвижных камерах.

Что касается, объективности установки переносных средств видеофиксации, то, по словам Понарьина, проблема действительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU