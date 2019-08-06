"Били головой об стол!": В Москве в ТЦ "Калейдоскоп" двое неизвестных избили сотрудника Деливери
Очевидцы рассказали. что мужчины хотели скинуть пострадавшего с 4 этажа торгового центра
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Двое неизвестных избили сотрудника сервиса доставки еды Delivery в ТЦ «Калейдоскоп» в Москве.
Очевидцы инцидента рассказали, что молодой человек случайно задел одного из мужчин рюкзаком, после чего те, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросились на бедолагу и начали избивать.
Свидетели потасовки также подчеркнули, что неизвестные скинули его самокат, который чуть не попал в женщину с коляской, били парня головой об стол, сломали стул и хотели его скинуть с 4-го этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU