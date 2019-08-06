2019-08-06T20:04:39+03:00
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МВД рассматривает возможность увеличения пунктов отдыха для водителей

Замглавы ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, как решается проблема нехватки многофункциональных зон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег ПонарьинЗаместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег ПонарьинФото: скриншот с видео
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Министерство внутренних дел ищет способы разрешения ситуация с нехваткой специальных стоянок для транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и автомобилей в целом. Об этом заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин рассказал в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

"Не хватает площадок даже для обычных водителей. Мы предложили Росавтодору возродить на базе старых стационарных постов ДПС некие функциональные зоны, где бы водители могли получить помощь, остановиться и отдохнуть", - сообщил замглавы в ходе общения с ведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре.

По словам Понарьина, он уже встречался с представителями бизнеса и обсуждал этот вопрос. В результате была заявлена готовность инвестировать в создание многофункциональных зон, остаются лишь проблемы с выделением земли и энергоресурсов.

"Если эти задачки решим то, я думаю, количество многофункциональных зон и площадок для отдыха значительно увеличится", - добавил собеседник Радио.

Он напомнил, что водителям запрещено садиться за руль в утомленном и болезненном состоянии, и меры административного воздействия не решат проблемы граждан, которые пренебрегают сном, чтобы быстрее добраться до пункта назначения. На такой случай Понарьин рекомендовал заранее продумывать маршруты и отмечать места, где можно остановиться.

Сайт kp.ru писал, что ранее заместитель начальника управления сообщил о снижении показателей аварийности на дорогах с начала 2019 года. Количество смертей в результате ДТП также пошло на спад.

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ Новые безопасные дороги в Ленинградской, Калужской и Вологодской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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