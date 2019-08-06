2019-08-06T20:56:34+03:00
В мире

Партия Зеленского намерена требовать принятия закона об импичменте

Фракция "Слуги народа" будет настаивать на пакетном голосовании за экономические законопроекты по дерегуляции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Партия Зеленского намерена требовать принятия закона об импичменте Фото: Студия "Квартал 95"Партия Зеленского намерена требовать принятия закона об импичменте Фото: Студия "Квартал 95"
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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" намерена требовать принятия законопроекта об импичменте президента и пакета экономических инициатив по дерегуляции.

- Мы сейчас нарабатываем законопроект об импичменте президента, у нас есть группа отдельная… много других инициатив экономических мы сейчас готовим, - подчеркнул кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия.

Ранее руководитель пресс-офиса партии Зеленского Евгения Кравчук заявила, что парламентскую фракцию украинской партии "Слуга народа" может возглавить член набсовета госпредприятия "Укроборонпром" Давид Арахамия, сообщает "РИА-Новости".

По мнению кандидата, фракция "Слуги народа" будет настаивать на пакетном голосовании за экономические законопроекты по дерегуляции. Одной из первых законодательных инициатив, по его словам, будет отмена депутатской неприкосновенности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что новым главой партии "Слуга народа" может стать Александр Корниенко. Действующего руководителя политобъединения будут рекомендовать на пост спикера Рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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