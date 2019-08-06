СЕГОДНЯ 21:12 2019-08-06T21:23:08+03:00

В Китае раскритиковали США за выход из ДРСМД Фото: REUTERS

МИД КНР призвало Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности

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МИД Китая заявил, что Штаты обвинили РФ в нарушении ДРСМД, чтобы выйти из соглашения и развязать себе руки для создания нового вооружения.

Китайское ведомство призвало Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале этого года из-за якобы нарушения договора со стороны РФ. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также намерение Вашингтона разработать новые виды вооружения, пишут "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД. Президент России подчеркнул, что Москва настроена на диалог и рассчитывает на здравый смысл Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU