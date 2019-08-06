Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД
Даже после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва настроена на диалог с Вашингтоном, однако этот шаг США перечеркнул многолетние усилие, направленные на снижение ядерной угрозы в мире, сказал президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Штаты вышли из ДРСМД вместо «вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности», но наша страна в сложившейся ситуации не может довольствоваться американскими декларациями о миролюбии и считает необходимым без проволочек возобновить переговоры по вопросу стратегической стабильности и безопасности. Потому что теперь США могут снова начать ничем не сдерживаемую гонку вооружений.
«И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», - подчеркнул глава российского государства.
Владимир Путин добавил, что несмотря на выход США из Договора, Москва рассчитывает «на здравый смысл, на чувство ответственности» Вашингтона и его союзников.
Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором.
Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU