2019-08-06T01:48:43+03:00
Политика

Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России подчеркнул, что Москва настроена на диалог и рассчитывает на здравый смысл Вашингтона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Даже после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва настроена на диалог с Вашингтоном, однако этот шаг США перечеркнул многолетние усилие, направленные на снижение ядерной угрозы в мире, сказал президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Штаты вышли из ДРСМД вместо «вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности», но наша страна в сложившейся ситуации не может довольствоваться американскими декларациями о миролюбии и считает необходимым без проволочек возобновить переговоры по вопросу стратегической стабильности и безопасности. Потому что теперь США могут снова начать ничем не сдерживаемую гонку вооружений.

«И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», - подчеркнул глава российского государства.

Владимир Путин добавил, что несмотря на выход США из Договора, Москва рассчитывает «на здравый смысл, на чувство ответственности» Вашингтона и его союзников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором.

Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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