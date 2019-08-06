Генпрокурор Украины Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-06T22:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что экс-президент Незалежной Петр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

В июле этого года Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против экс-президента Незалежной.

- Могу сказать только одно: на данный момент Пётр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено, - заявил Луценко в эфире радиостанции «Новое время».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в отношении экс-президента Незалежной Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело в Панаме. Бывший политик Украины накопил уже больше десятка обвинений. Об этом сообщил юрист и бывший советник экс-лидера Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

ИСТОЧНИК KP.RU