СЕГОДНЯ 21:51 2019-08-06T21:59:26+03:00

В Москве объявлен план "Перехват" после массовой драки со стрельбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Москве после массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице объявлен план "Перехват".

Стрелявшие скрылись на автомобиле Infinity.

- На Болотниковской улице в районе дома номер 11 произошла массовая драка, в результате которой, по предварительной информации, один человек получил огнестрельное ранение, - сообщил источник в правоохранительных органах агентству "ТАСС".

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в центре Москвы у входа в хостел приезжие устроили массовую драку. Три человека госпитализированы, более двадцати доставлены в полицию. В бойне приняли участие от 30 до 50 человек. Разнять дерущихся удалось только подоспевшим сотрудникам полиции. Все участники конфликта — приезжие из стран СНГ.

ИСТОЧНИК KP.RU