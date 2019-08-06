2019-08-06T23:27:30+03:00
Политика

В Совфеде назвали вероятную причину отставки посла США

Возможно, досрочный уход Хантсмана с поста вызвано желанием Вашингтона начать отношения с Москвой «с чистого листа»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол США в России Джон Хантсман подал в отставкуПосол США в России Джон Хантсман подал в отставкуФото: EAST NEWS
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Новость о том, что американский посол в России Джон Хантсман вскоре оставит свой пост, прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, отставка дипломата могла быть вызвана желанием властей США открыть новую страницу в отношениях с Россией.

«Хантсман совсем не токсичная фигура. Просто он приехал в Россию, когда в отношениях наших стран было самое сложное время. Иногда нужно просто поменять кандидатуру посла, чтобы начать отношения двух государств с чистого листа и двигаться к их улучшению», - сказал Джабаров в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что 59-летний Джон Хантсман, проработавший в Москве послом меньше двух лет, направил главе Белого дома Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. В частности, в своем послании дипломат указал, что российско-американским отношениям «не поможет ни перезапуск, ни рестарт».

Хантсман заявил, что граждане США и России требуют улучшения отношений между странами . Посол Хантсман отвечает на вопрос о том, ожидается ли улучшение отношений между #США и #РФ. https://t.co/DnR8JcvPMa

ИСТОЧНИК KP.RU

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