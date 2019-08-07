2019-08-07T01:12:14+03:00
Политика

ДНР: ВСУ готовится к активным боевым действиям в Донбассе

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина развязала войну в Донбассе больше пяти лет назадУкраина развязала войну в Донбассе больше пяти лет назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская армия стягивает войска под Мариуполем и готовится к активным боевым действиям, сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении», - цитирует экстренное заявление милиции ДНР Донецкое агентство новостей.

По данным разведки, на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил, подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки, а непосредственно в Мариуполе «по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады». Кроме того, разведка заметила повышенную активность украинских беспилотников. Два дрона ополченцы сбили.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», - подчеркивают в ДНР.

Напомним, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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