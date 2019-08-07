На Украине призвали к смене мирового порядка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-07T09:19:27+03:00

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Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок для того, чтобы выйти из кризиса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины Георгий Тука.

"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса, - сказал он в эфире телеканала «Ньюзван». Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами".

По словам Туки, в частности, такое можно наблюдать в Донбассе, где уже в течение длительного времени продолжается внутриукраинский конфликт. Во-вторых, как считает украинский чиновник, полное разрушение мировой системы безопасности, которое требует выстраивания «нового международного порядка». Все, что работало раньше, не функционирует в настоящее время, утверждает он.

В связи с этим замминистра выразил сомнение в эффективности работы ООН и Совета безопасности ООН, которые позволят выстроить новый международный порядок.

Ранее депутат Бундестага Александр Ной высказал мнение, как писал сайт kp.ru, что на сегодняшний день НАТО представляет огромную угрозу для мировой безопасности, а потому альянс должен быть немедленно распущен.

ИСТОЧНИК KP.RU