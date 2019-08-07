2019-08-07T09:19:27+03:00
Политика

На Украине призвали к смене мирового порядка

Как утверждает замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука, глобальная система безопасности полностью уничтожилась
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
На Украине призвали к смене мирового порядкаНа Украине призвали к смене мирового порядкаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок для того, чтобы выйти из кризиса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины Георгий Тука.

"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса, - сказал он в эфире телеканала «Ньюзван». Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами".

По словам Туки, в частности, такое можно наблюдать в Донбассе, где уже в течение длительного времени продолжается внутриукраинский конфликт. Во-вторых, как считает украинский чиновник, полное разрушение мировой системы безопасности, которое требует выстраивания «нового международного порядка». Все, что работало раньше, не функционирует в настоящее время, утверждает он.

В связи с этим замминистра выразил сомнение в эффективности работы ООН и Совета безопасности ООН, которые позволят выстроить новый международный порядок.

Ранее депутат Бундестага Александр Ной высказал мнение, как писал сайт kp.ru, что на сегодняшний день НАТО представляет огромную угрозу для мировой безопасности, а потому альянс должен быть немедленно распущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве с помощью камер начали проверять полисы ОСАГО
В Росстате назвали основные причины незанятости в России
«Мы не принимаем этих протестов»: В Японии ответили на ноту России по вопросу Южных Курил
Пушков прокомментировал желание американского посла уйти в отставку
Мадуро обвинил Болтона в причастности к покушению на себя
Порошенко в ночь на среду вернулся на Украину
Погода в Москве на 7 августа 2019 года: небольшой дождь и до 22 градусов тепла
На Сахалине столкнулись автобус и грузовик, пострадали 12 человек
МИД России вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Новый шеф Пентагона в Токио встретился с премьером Японии
Украина за пять лет задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
СМИ сообщили о взрыве в районе аэропорта Кабула
В США арестовали и выпустили под залог россиянина
Ким Чен Ын: Ракетные испытания в КНДР – это предупреждение США и Южной Корее
Болтон обвинил Китай в выходе США из ДРСМД
Украина наладила поставки дизеля из Белоруссии вместо российского
ДНР: ВСУ готовится к активным боевым действиям в Донбассе
Пушков: Столтенберг признал, что США и НАТО имели виды на Крым
Болтон заявил, что весь мир хочет смены власти в Венесуэле
В Совфеде назвали вероятную причину отставки посла США
Более 300 человек тушат сильный пожар на юге Франции
В МИД РФ прокомментировали отставку посла США в Москве
В Москве объявлен план "Перехват" после массовой драки со стрельбой
Генпрокурор Украины Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
В Китае раскритиковали США за выход из ДРСМД
Партия Зеленского намерена требовать принятия закона об импичменте
МВД рассматривает возможность увеличения пунктов отдыха для водителей
"Били головой об стол!": В Москве в ТЦ "Калейдоскоп" двое неизвестных избили сотрудника Деливери