В Бундестаге призвали распустить НАТО, пока "не стало слишком поздно"

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-05T08:11:57+03:00

В Германии считают, что НАТО с каждым годом становится все опаснее Фото: REUTERS

Депутат Александр Ной указал на то, что альянс лишь разжигает новые конфликты, руководствуясь своими "имперскими интересами"

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На сегодняшний день НАТО представляет огромную угрозу для мировой безопасности, а потому альянс должен быть немедленно распущен. Такую позицию высказал депутат Бундестага Александр Ной.

Он указал на то, что страны-члены НАТО систематически нарушают нормы международного права и разжигают новые военные конфликты, руководствуясь лишь своими "имперскими интересами". Истинное же "лицо альянса" проявляется в таких печальных событиях, как бомбардировка Югославии и война в Афганистане. Поэтому 70-летие военно-политического блока - это "не повод для праздника", считает депутат. По его мнению, речь идет скорее о возможности одуматься, "пока не стало слишком поздно".

"Этому необходимо положить конец. Поэтому левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая бы провозгласила своей главной целью разоружение", - говорится в статье немецкого портала Die Freiheitsliebe.

Ной подчеркнул, что сейчас альянс опасается утраты своего господствующего положения, а потому еще активнее наращивает вооружение и надумывает новые внешние угрозы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с критикой НАТО выступили и немецкие СМИ. Журналист Эльмар Тевесен заявил, что президент США Дональд Трамп превратил объединение в сборище "подхалимов", в котором вознаграждается лишь тот, кто подчиняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701042" frameborder="0"></iframe> Кремль возмутили планы НАТО в Чёрном море.В Кремле негативно восприняли планы НАТО по проходу судов Украины через Керченский пролив

ИСТОЧНИК KP.RU