Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-07T11:10:11+03:00

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище, но позже

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Похороны певца Вилли Токарева не состоятся в среду, 7 августа, как это было запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь артиста.

- Сегодня похорон не будет. Они не переносятся, журналисты просто обнародовали информацию, которую мы не подтверждали, - приводит её слова ТАСС.

Точная дата похорон пока не определена. Однако возможное место уже известно. Скорее всего, Вилли Токарева похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, легендарный певец-шансонье скончался 4 августа после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Проблемы со здоровьем у Токарева начались еще в конце мая. Он обратился к московским медикам, однако самочувствие только ухудшилось. По некоторым данным, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание.

Вилли Токарев прожил не только долгую, но и весьма интересную жизнь. Более 40 лет он являлся главной звездой русского шансона. В 1974 году Токарев эмигрировал в Америку, а в 1990-е вернулся обратно в Москву, где и открыл собственную студию звукозаписи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723982" frameborder="0"></iframe> Умер Вилли Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU